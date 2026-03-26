Противовъзпалителни храни, помагащи при менструални болки

Предменструалните оплаквания – подуване, крампи, промени в настроението, умора – често се приемат като нормална част от цикъла. Но това, което слагате в чинията си, може осезаемо да повлияе на начина, по който се чувствате. Все повече изследвания показват, че храните, които консумираме редовно и тези, които ограничаваме, влияят върху възпалението, хормоналния баланс и сигналите на нервната система, свързани с ПМС. Кои са храните и хранителните вещества, които могат да успокоят симптомите при менструални болки, а не да ги засилят?

Защо възпалението има значение при ПМС

ПМС няма една-единствена причина. Той е съвкупност от симптоми, повлияни от хормонални колебания, невротрансмитери и възпалителното състояние на организма в този период. Хранителни режими, богати на рафинирана захар, ултрапреработени продукти и излишна сол, по-често се свързват с по-силни симптоми. Обратно, модели на хранене с повече цели растителни храни и риба се асоциират с по-лек ПМС. Накратко: възпалителното хранене усилва ПМС, а противовъзпалителното го успокоява.

Какво да поставите в основата на менюто си

Стремете се към преобладаващо пълноценни, минимално преработени храни. Средиземноморският стил на хранене – с много зеленчуци и плодове, пълнозърнести храни, бобови, ядки и семена, зехтин и редовна консумация на мазна риба – най-често се препоръчва от изследователите. Този подход осигурява фибри, антиоксиданти, микроелементи и омега-3 мастни киселини, които подпомагат контрола на възпалението и стабилните нива на кръвната захар. Подобряват и настроението.

Ключови противовъзпалителни храни и как действат

Омега-3 мастни киселини (сьомга, сардини, орехи, ленено и чиа семе): намаляват образуването на възпалителни вещества и се свързват с по-слаби менструални болки, както и по-добър емоционален баланс.

Храни, богати на магнезий (листни зеленчуци, ядки, семена, пълнозърнести): подпомагат отпускането на мускулите, облекчават подуването и крампите, и участват в регулацията на нервната система.

Източник: Противовъзпалителни храни при менструални болки