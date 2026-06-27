3 храни, които да не ядете след изтичането на срока на годност

Лесно е да се предположи, че всеки хранителен продукт с изтекъл срок на годност трябва да отиде в боклука. В действителност много пакетирани храни могат да останат безопасни за консумация след изтичане на датата, отпечатана на опаковката – особено когато са били съхранявани правилно и са останали неотваряни. Това е така, защото етикетите за дата като „най-добър до“ и „годно до“ обикновено показват периода, в който продуктът е с най-добро качество, а не безопасност на храната. Кои са 3-те вида храни, които да изхвърлите веднага след изтичането на срока на годност?

Меки сирена и млечни продукти

Имате ли в хладилника си меки сирена (като бри, моцарела и козе сирене) или други млечни продукти, които са с изтекъл срок на годност? Според д-р Брайън Куок Льо, учен по храните, дошло е време да се сбогувате с тях, дори и да не миришат или да не изглеждат развалени.

„Тези продукти са опасни за консумация, независимо от външния им вид и миризмата им, защото могат да съдържат опасни микроорганизми, които не се нуждаят от голям брой, за да причинят заболяване, особено за хора с по-слаба имунна система“, обяснява Куок Льо.

Той посочва вредни микроорганизми като E. coli, салмонела и листерия като въпросните проблеми. Проучвания, като това, публикувано в Journal of Food Science and Technology, са съгласни с това твърдение и добавят, че дори добрите навици за опаковане (като вакуумно запечатване) удължават минимално живота на мекото сирене.

Източник: 3 храни, които да изхвърлите веднага след изтичането на срока на годност