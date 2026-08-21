Детската болница е на прага на нов рестарт, а концепцията вече е остаряла

Създаването на междуведомствен съвет за Националната детска болница е добра новина, но около работата му все още има много неясноти, а междувременно става ясно, че концепцията за нея е остаряла. Това заяви доц. Боряна Аврамова от УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" в "България сутрин".

"Това е промяна в контрола от страна на държавата. Показва, че болницата ще бъде приоритет. Има срокове, обещава се, че ще бъдат спазени, но това сме го слушали много пъти. Имахме две срещи с представители на правителството за трите месеца, откакто е на власт, но нямаме отговор на въпросите. Призовахме за разширяване на съвета, искахме още експерти в него. Седим в безвремие и не сме сигурни доколко новият междуведомствен съвет ще изпълни ролята, за която е създаден", подчерта доц. Аврамова пред Bulgaria ON AIR. "Това е много добре. Би означавало контрол от страна на държавата за обект, който е от национално значение. Може би ще започне да се прави това, за което призоваваме от много време – да се мисли и работи не само за построяването на сградата, а за промяна на концепцията за детското здравеопазване, юридическия статут и финансирането. Това са все много важни въпроси", обясни гостът.

По думите ѝ в момента изглежда, че процесът отново се рестартира, но подобни рестарти вече са правени при различни правителства.

"Тази сага върви от девет години, а най-старите планове за тази болница са отпреди 40 години. За девет години почти нищо не се промени. Стигнали сме само до разчистването на терена в Банкя", заяви тя.

Аврамова каза още, че един от големите проблеми е, че през годините се е променила самата концепция за модерно детско здравеопазване.

"Остаря концепцията за организация на здравеопазването.

Вече сме изостанали от световните тенденции. Те са към намаляване на броя на хоспитализациите, към превенция", подчерта доц. Аврамова. "Ключовият въпрос вече е не само кога ще бъде построена болницата, а дали ще бъде осъвременен начинът, по който тя трябва да функционира. Дали ще има осъвременяване, дали ще има рестарт на организацията на работата на болницата – това е въпрос, който е от изключителна важност", подчерта тя.

Друг нерешен проблем остават кадрите.

"На практика през тези години това не се изясни. Говореше се за присъединяване на съществуващите клиники. Единственото, което се направи в тази посока, са допълнителните стипендии за специализиращите в тесни педиатрични специализации. За сестринския персонал нищо не е направено в тази посока. Не мога да кажа защо, а това е много сериозен въпрос", заяви гостът, като даде пример с Бургас, където за детска болница се полагат активни усилия за привличане на български лекари, работещи в чужбина", каза още тя.

По думите ѝ за проекта е необходим международен конкурс с участието на държави и експерти, които имат опит в изграждането на подобни лечебни заведения.

"Първо трябва да направи преглед на досега направеното, същевременно с ориентация доколко сме остарели и закъснели", посочи доц. Аврамова. "Работата на съвета не трябва да се ограничава до строителството на сградата, а да обхване цялостния модел на бъдещата болница – кадрите, финансирането, юридическия статут и организацията на детското здравеопазване като цяло", допълни тя.