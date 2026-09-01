В кадър: Водопадът "Герме бунар" стана нова защитена територия

Снимки: БГНЕС 1 / 2 / 2

Нова защитена територия е обявена в Кърджалийско. Природната забележителност "Водопад - Герме бунар" вече е със защитен статут със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Водопадът се намира в землището на село Желъдово, община Джебел, област Кърджали, и обхваща площ от 1,017 декара.

Природната забележителност включва характерни скални образувания и прилежащите към тях територии.

В границите ѝ няма да се допускат дейности, които могат да увредят или унищожат естествения облик на водопада и околния пейзаж.

Забраняват се къртенето, копаенето и драскането по скалите, промяната на предназначението и начина на трайно ползване на земята, както и строителството и прокарването на нови пътища.

Сред забранените дейности са още търсенето, проучването и добивът на подземни богатства, риболовът, ловуването, стрелбата с оръжия и използването на експлозиви.

Няма да се допуска отсичане или чупене на дървета и храсти, изкореняване или бране на цветя и замърсяване на района с отпадъци.

Новата защитена територия е обявена в сътрудничество със заинтересованите държавни институции, местната власт и гражданите.

Предстои заповедта да бъде обнародвана в "Държавен вестник".