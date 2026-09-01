Новият крал на Норвегия Хокон VIII положи клетва (СНИМКИ)

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Кралят на Норвегия Хокон VIII положи клетва за вярност към конституцията на страната в парламента – важна символична стъпка, с която той поема управлението на скандинавската държава след 35-годишното царуване на покойния си баща.

Хокон стана монарх на Норвегия, след като в петък на 89-годишна възраст почина крал Харалд V. Той прие девиза “Всичко за Норвегия“, който датира още от времето на неговия прадядо.

Монархът измина краткото разстояние от кралския дворец до Стортинга (парламента) в открит автомобил.

Там председателят на парламента Масуд Гараххани прочете официалното съобщение за смъртта на Харалд и за това, че Хокон поема престола. След това 53-годишният Хокон положи клетва.

“Обещавам и се заклевам, че ще управлявам Кралство Норвегия в съответствие с неговата Конституция и закони. Нека Бог, Всемогъщият и Всезнаещият, ми помага“, каза монархът.

Норвежката монархия има древни корени, проследяващи началото си до крал Харалд Хубавокосия през IX век. Когато през 1905 г. Норвегия си възвръща независимостта от Швеция, три четвърти от гласувалите на национален референдум одобряват възстановяването на монархията, припомня Euronews.

Днес ролята на монархията е до голяма степен символична, тъй като властта е в ръцете на избраното правителство и парламента, но кралското семейство продължава да допринася за популяризирането на страната по света.

В понеделник ковчегът на Харалд беше пренесен в параклиса на кралския дворец в центъра на Осло, където ще остане до погребението му на 9 септември.

От следобеда на вторник до 8 септември параклисът ще бъде отворен всеки ден, за да може обществеността да отдаде последна почит.

В изявление на кралския дворец се посочва, че на посетителите не е разрешено да снимат или правят видеозаписи вътре в параклиса, както и да оставят цветя или други предмети.

Съпругата на Хокон, кралица Мете-Марит, се присъедини към траурното шествие в понеделник. Това беше първата ѝ официална поява, откакто пое новата титла. Тя почти не се е появявала пред обществеността след претърпяната през юни трансплантация на бял дроб.

Преди полагането на клетва от страна на Хокон, от двореца съобщиха, че Мете-Марит няма да присъства на церемонията, добавя АР.

В изявление бяха цитирани думите на Аре Холм, пулмолог в Университетската болница в Осло, според когото усложненията след трансплантация не са рядкост и Мете-Марит се е сблъсквала с тях на няколко пъти, “включително днес“.