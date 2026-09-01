Красив гръцки плаж се оказа "Адът на Земята" ВИДЕО

Живописен плаж в Гърция бе наречен "ад на земята", след като беше превзет от множество туристи.

Видеоклипове, направени от плажа Балос, на северозападния край на Крит, показват, че е залят от безброй посетители. На тях се вижда, ме докато цялата брегова линия вече е пълна с туристи, които дори не могат да седнат на плажа, още повече пристигат с лодка.

На плажа е имало толкова много хора, че никой не е могъл да се движи.

Platja de Balos, Grècia, cua de turistes esperant per embarcar al vaixell de tornada, mentre altres vaixells segueixen arribant carregats de nous visitants. L’infern a la terra?#LateHumans pic.twitter.com/Iww70lpDsc — Humans Of Late Tourism (@LateHumans) August 30, 2026

Плажът Балос е известен със своите тюркоазени води и красиви гледки, които привличат хиляди хора всяка година. Местните медии съобщават, че властите работят по правила за ограничаване на броя на хората, на които е позволено да посещават плажа едновременно, за да се запази околната среда.

Предложенията предполагат, че само 1200 души са допускани на брега на всеки три часа, независимо дали пристигат с лодка или с кола.

Platja de Balos, Grècia, cua de turistes esperant per embarcar al vaixell de tornada, mentre altres vaixells segueixen arribant carregats de nous visitants. L’infern a la terra?#LateHumans pic.twitter.com/Iww70lpDsc — Humans Of Late Tourism (@LateHumans) August 30, 2026

Много места в Гърция са били буквално наводнени с летовници това лято

По-рано този месец на Санторини шумни туристи бяха видени да образуват виещи се опашки по улиците на острова.

Опашки предизвикаха касапница в причудливите улички на Ия, известното скално село - всичко това в търсене на най-добрия ъгъл, от който се виждат известните православни гръцки църкви със сини куполи. А туристите преминавали през тях в продължение на два часа.

Отчаяни за перфектния кадър, десетки туристи, търсещи селфита, се редяха на опашка по криволичещите ъгли още в 7 сутринта, бързайки към известната гледка, която е рекламирана от инфлуенсъри в TikTok като най-доброто място за снимка.

Шокиращи видеоклипове в социалните медии, публикувани това лято, разкриха реалността на посещението на някога идиличния егейски остров, през чието летище всяка година преминават над 2,4 милиона души. Толкова туристи често създават проблеми в очарователните села на вулканичния остров, като властите наскоро ограничиха броя на круизните пътници, които могат да посетят за един ден, за да се справят с пренаселеността.

Един летовник се оплака, че хората, стоящи на опашката, се опитвали да се бият с него, докато е искал да стигне до хотела си , защото си мислели, че прескачат опашката.

Въпреки шумните тълпи, емблематичното място за снимки беше одобрено от няколко инфлуенсъри през последните месеци. Луиза Паренте, самопровъзгласила се за креативен директор с 8,4 милиона последователи в TikTok, сподели видео по-рано този месец, разкриващо обширните опашки, които е изтърпяла за "перфектната" снимка. В същия клип бразилската инфлуенсърка споделя бляскавите си снимки, на които позира драматично пред емблематичната бяло-синя архитектура.

Но някои потребители далеч не са впечатлени от кадрите на опашките, като един от тях заявява, че "социалните медии са съсипали туризма".

"Всичко това е направено, за да могат хората да показват позиционирана снимка на други хора, когато знаят, че истинският им спомен за нея ще бъде чакане на опашка от 2 часа в 7 сутринта по време на почивка за тази снимка", оплака се един човек.