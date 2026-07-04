Анима, Димитър Атанасов и Христо Малденов за пътя към успеха

Музикантите Димитър Атанасов, Христо Младенов и Анна-Мария Тамахкярова отвориха вратите на своето студио за екипа на Bulgaria ON AIR и разказаха за първите си успехи, професионалния си път и любовта към музиката.

Христо Младенов си спомни за началото на съвместната си работа с Димитър Атанасов, която започва през 2011 г. с песента “Сърце на птица“.

“Преди малко коментирахме една статуетка – това е първата награда, която спечелихме на популярен конкурс в България през 2011 година. Тогава поканих Димитър да направи песен за мен. В крайна сметка се получи дует, а песента спечели първо място. Радостното беше, че много допадна на публиката“, разказа Младенов в рубриката “Вдъхновителите“ с Мария Константинова.

Той допълни, че песента е заемала специално място и в концертите на Стенли. “Когато работихме със Стенли, той много държеше да изпълняваме „Сърце на птица“ по време на неговите концерти“.

Димитър Атанасов разказа за процеса по създаването на песента и промяната в начина, по който днес се създава и възприема музиката. “Преди години работех в тесен екип – аз създавах музиката и аранжимента, а търсех човек за текста. По тази песен работихме с Юлиан Янев, който има огромен принос за развитието на аранжимента. По-късно добавихме гайда и така се получи етно звучене. Текстът е на Бистра Александрова. Тогава песните се създаваха по съвсем различен начин в сравнение с днес“.

По думите му и публиката вече възприема музиката по различен начин.

“Малко ми е тъжно, защото в България етно музиката често се поставя в рамките на стил, който не ѝ приляга и не е предназначен за концертните сцени“, допълни Атанасов.

Цигуларката Анна-Мария Тамахкярова разказа, че музикалният ѝ път е започнал още на петгодишна възраст, но осъзнаването, че това е нейното призвание, е дошло значително по-късно. “Тогава не знаех, че това ще бъде моят път. Разбрах го едва в края на гимназията, когато трябваше да избера какво да уча“, сподели тя.

Първите ѝ стъпки в музиката обаче са били с пианото.

“Започнах с пиано, но по независещи от мен причини преминах към цигулката. Престоят ми в чужбина беше безценен опит. Там осъзнах колко високи могат да бъдат професионалните стандарти. Заминах със самочувствие, но много бързо разбрах, че има още изключително много какво да уча. Това беше ценен урок и силна мотивация за развитие“, призна Тамахкярова.

За своите колебания по пътя към музиката разказа и Христо Младенов.

“В семейството ми има музиканти, но човек сам открива кое е неговото призвание. Имаше периоди, в които исках да се занимавам с други неща. След осми клас дори бях решил напълно да се откажа от музиката. Това ме върна много назад, но впоследствие осъзнах, че именно музиката е моето място“, каза той.

В края на разговора Христо Младенов сподели, че и до днес един от големите му музикални вдъхновители остава Васил Найденов.