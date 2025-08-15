Новата седмица ще започне с валежи и гърмежи

В неделя, 17 август, времето у нас ще е предимно слънчево. След обяд временни увеличения на облачността ще има над западните райони, където на отделни места ще превали и прегърми, се казва в седмичната прогноза за времето у нас от 17 до 22 август на Националния институт по метерология и хидрология (НИМХ). Тя е подготвена от Красимир Стоев - дежурен синоптик от отдела "Прогнози на времето" в НИМХ.

Вятърът ще се задържи до умерен от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури в неделя ще са между 30 и 35 градуса.

През първите дни от новата седмица атмосферата над страната ще се лабилизира. Над Западна и Централна България, а във вторник, 19 август, и на изток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и температурите слабо ще се понижат.

В сряда, 20 август, ще преобладава слънчево време, само на отделни места в планинските райони в следобедните часове ще превали и прегърми.

През последните два дни от периода ще е слънчево, а в следобедните часове - отново горещо. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Преобладаващите максимални температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.