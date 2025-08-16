Слънчево време и утре, градусите до 35

През нощта ще бъде ясно, а утре над по-голямата част от страната - слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. В повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 31°. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.



По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа по-често умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове облачността временно ще се увеличи. Ще продължи да духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите два дни в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над южните райони ще има по-значителни увеличения на облачността и в понеделник на отделни места там ще превали. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, до умерен, в Югоизточна България - временно силен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.