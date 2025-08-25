IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 9

Над страната преминава студен фронт

На много места в източната половина дъжд с гръмотевици

25.08.2025 | 06:30 ч. Обновена: 25.08.2025 | 07:58 ч. 0
Снимка Пиксабей

Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. През деня дъжд ще има главно в планинските райони на Западна и Централна България.

През деня по-съществени ще са на много места в източната половина от страната, където ще са придружени с гръмотевици, показва справка в сайта на НИМХ. След обяд над северозападните райони облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще духа до умерен северозападен вятър, в Източна България от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 25°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

