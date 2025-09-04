IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Слънчево и топло остава времето и в петък

Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 29°

04.09.2025 | 17:15 ч. Обновена: 04.09.2025 | 18:21 ч.
През нощта ще преобладава ясно, а утре – слънчево време, с разкъсана висока облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

В петък над Източна България ще има временни увеличения на облачността, по-значителни през нощта и преди обед, когато на изолирани места ще превали слабо. През нощта ще духа слаб, през деня в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 29°. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено.
  
По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни преди обед, когато на изолирани места, главно по южното крайбрежие, ще превали слабо. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
  
В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.                            
  
През почивните дни ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е най-често североизточен, предимно слаб, в Източна България до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 29° и 34°.

