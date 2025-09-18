IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
През деня ще е слънчево над цялата страна, затопля се

Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса

18.09.2025 | 07:30 ч. Обновена: 18.09.2025 | 08:22 ч.
В четвъртък предстои захлаждане на времето. Минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса, а по Черноморието до 14 градуса. 

Западният вятър бързо ще отнесе дъждовните облаци над Черно море. През деня ще бъде слънчево над цялата страна и постепенно ще се затопля, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Ивана Захаренова.

Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса, в София 23 градуса.

Времето по морето

По Черноморието сутринта ще има облаци, като през деня ще бъде слънчево и ветровито. Морската вода продължава да бъде с температура от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 градуса по южното. 

В петък ще се затопли на запад, а на изток ще има ниски облаци по Черноморието, с температури в населените места от 27 до 33 градуса. 

Топло с много слънчеви часове ще бъде времето и в събота и неделя.

Тагове:

време прогноза
