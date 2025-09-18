През деня ще е слънчево над цялата страна, затопля се

В четвъртък предстои захлаждане на времето. Минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса, а по Черноморието до 14 градуса.

Западният вятър бързо ще отнесе дъждовните облаци над Черно море. През деня ще бъде слънчево над цялата страна и постепенно ще се затопля, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Ивана Захаренова.

Максималните температури ще са от 23 до 28 градуса, в София 23 градуса.

Времето по морето

По Черноморието сутринта ще има облаци, като през деня ще бъде слънчево и ветровито. Морската вода продължава да бъде с температура от 24 градуса по северното крайбрежие до 25 градуса по южното.

В петък ще се затопли на запад, а на изток ще има ниски облаци по Черноморието, с температури в населените места от 27 до 33 градуса.

Топло с много слънчеви часове ще бъде времето и в събота и неделя.

Гледайте цялата прогноза във видеото.