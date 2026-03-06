IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Над източните райони ще е облачно, слънчево в останалата част от страната

Максималните температури ще са между 13° и 18°

06.03.2026 | 07:10 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Предимно значителна ще се задържи днес облачността над източните райони и там на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, за София – около 14°.

Над Черноморието преди обяд облачността ще е предимно значителна, но след обяд ще се разкъса, по северното крайбрежие и ще намалее. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, по Северното Черноморие до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.          

През почивните дни ще преобладава слънчево време. По-късно в неделя над източните и крайните югозападни райони облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е много малка. Вятърът ще е от изток-североизток, в събота все още слаб, в неделя ще се усили до умерен. Минималните температури ще са предимно между минус 2° и 3°, а максималните в събота ще са от 8°-10° в крайните източни райони до 14°-16° в останалата част от страната. В неделя температурите слабо ще се понижат.  

