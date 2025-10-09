Времето се подобрява, градусите се покачват още

През нощта облачността и над източните райони ще намалее и в по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб, в Дунавската равнина и по крайбрежието до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се повишава.

Утре облачността над страната ще е променлива, на места по-често до предимно слънчево. Значителна ще е над планинските райони и над западната половина от страната, но само на отделни места в планините ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа умерен, в Западна България и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 16°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-20°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около два бала.

Над планините облачността ще е значителна, а високите върхове и откритите части ще бъдат в облачния слой. На места, главно в масивите в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.



В събота през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в Северна България и планините ще превали. Значителни количества не се очакват. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури ще се понижат слабо – ще бъдат предимно между 14° и 19°, а сутрешните – между 7° и 12°. През нощта срещу неделя облачността бързо ще намалее и сутрешните температури ще се понижат, минималните ще са между 5° и 10°. В низините до обяд ще остане с ниска облачност, която след обяд ще намалява до предимно слънчево. Дневните температури ще се повишат.