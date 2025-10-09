В Белгия разбиха предполагаема терористична атака срещу премиера Вевер

В четвъртък федералната прокуратура на Белгия разби предполагаема терористична клетка, за която се смята, че е планирала атака срещу премиера Барт Де Вевер, съобщава Euronews.

Местните медии съобщиха, че по време на претърсване в Дьорне, район в община Антверпен, следователите са открили самоделно взривно устройство, което заподозрените са планирали да прикачат към дрон, за да извършат атаката.

“Трима млади хора (родени през 2001, 2002 и 2007 г., всички живеещи в Антверпен) са лишени от свобода. Тази съдебна намеса е част от разследване, наред с други неща, на опит за терористично убийство и участие в дейността на терористична група“, се казва в изявление на прокуратурата.

Открито е разследване за опит за терористично убийство и участие в дейността на терористична група, но прокурорите не уточниха групата.

По време на претърсването властите са иззели и 3D принтер и електронни компоненти.

Този ​​случай показва, че прокуратурата, полицията и разузнавателните служби трябва да бъдат бдителни по всяко време за риска от терористични атаки“, заяви прокуратурата.

Фламандският националист Барт Де Вевер положи клетва като министър-председател на Белгия през февруари след месеци на мъчителни преговори за сформиране на коалиция, която измества страната по-надясно.

Споразумението направи Де Вевер първия националист от нидерландско-говорящия регион Фландрия, който ръководи страната.