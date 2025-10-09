Всички говорят за дронове, но защо НАТО продължава да инвестира в уязвими танкове?

Дроновете превръщат танкове и бронирани машини в горящи останки в Украйна, но съюзниците от НАТО бързо увеличават тежкото си въоръжение, пише в свой материал Business Insider.

На кадри от Украйна евтини FPV квадрокоптери бръмчат в отворени люкове на танкове и експлодират яростно. Смачкани останки се виждат разпръснати по пътищата и по полетата. Експерти с отворени източници изчисляват, че хиляди бронирани превозни средства са били загубени, много от тях унищожени от дронове.

Но на фона на "клането" НАТО все още е готов да заложи сериозно на бронирани машини. Много армии инвестират в танкове, понякога за първи път в историята си, а нови компании произвеждат иновативни модели, докато Европа се готви за възможността за разширена руска агресия.

Кой залага на танкове за следващата война?

Около шест съюзници от НАТО обявиха нови покупки на танкове тази година, като Швеция и Чехия купуват по 44 основни бойни танка Leopard 2A8, произведени в Германия, Холандия купува 46, а Хърватия купува до 50. Освен това Полша заяви, че купува 180 южнокорейски танка K2 Black Panther.

Литва, съюзник на НАТО, граничещ с Русия, пък ще купи танкове за първи път в историята си. Вайдотас Урбелис, директор по политиката в министерството на отбраната, заяви пред Business Insider (BI) миналата година, че решението е взето в отговор на войната в Украйна.

Германската армия също залага на собствени танкове, разполагайки машини Leopard 2A8 с новата си бригада в Литва - първата голяма постоянна германска бригада, разположена в чужбина след Втората световна война. Командирът на бригадата заяви пред BI, че войната е показала, че танковете ще бъдат от съществено значение за защитата на НАТО. 2A8 е най-модерният танк Leopard на KNDS Deutschland, с модификации, базирани на поуките, извлечени в Украйна, като например защита срещу дронове.

А в свързани новини от индустрията, големи европейски отбранителни фирми Leonardo и Rheinmetall обявиха съвместно предприятие 50/50 миналата година за разработване и производство на танкове и бронирани машини, докато германската RENK обяви инвестиция от 585 милиона долара тази година в производствен капацитет за бронирани машини. От друга страна литовската компания Aurida Engineering показа първата бронирана машина MRAP, произведена в страната, въпреки че е само прототип.

Също така, над 10 европейски държави активно разработват нов основен боен танк от следващо поколение за бъдещи битки - Европейския брониран основен боен танк.

САЩ и Европа отдавна познават бронираната война, както на теория, така и на брутална практика, и все още има огромни инвестиции в тази област за бъдещи битки.

Танкове в затруднено положение

В конфликти в Близкия изток, където САЩ и техните съюзници се радваха на въздушно превъзходство, танковете играеха решаваща роля, водейки драматични настъпления като „Thunder Run“ към Багдад през 2003 г. или смазвайки вражеската броня в навременни битки като танковите сблъсъци от войната в Персийския залив през 1991 г.

Но това нещо никога не е било виждано в Украйна. Тази война се превърна в изтощителна битка, с до голяма степен статични фронтови линии, като и двете страни изграждат отбранителни позиции като окопи, фиксирани бетонни бариери и минни полета, всичко това с дронове, роящи се над главите на войниците. Това не е мястото, където танковете превъзхождат.

Полковник Хамиш де Бретън-Гордън, бивш офицер от британската армия, служил в танков полк, каза пред Business Insider, че това намалява тяхната ефективност, защото мобилността „наистина е най-полезното им нещо. Винаги е била“.

Последният голям опит на Украйна да използва танкове е бил в контраофанзивата през 2023 г., когато се опитва да използва нови западни танкове в мащабни атаки, но вместо това претърпява тежки загуби срещу подготвени отбранителни линии. Силите на Москва получиха време да се установят в дълбочина поради забавянето на западната подкрепа. Русия продължи да опитва късмета си с механизирани атаки, но без голям успех.

Проблемът с дроновете направи бойното пространство още по-трудно за операции с превозни средства и двете страни сега са по-предпазливи в използването им. Те действат по-далеч, на скрити позиции или като мобилна артилерия. Понякога се използват в малък брой за внимателно планирани атаки, с подкрепата на дронове, електронна война и други превозни средства, но не са начело на огромните иновационни усилия.

В началото на войната с дроновете, преди тя да бъде постепенно прекратена, "много танкове бяха унищожавани сравнително лесно от FPV дронове и изглеждаше доста нелогично, че дрон за 500 долара би унищожил танк за 5 милиона долара", каза Бретън-Гордън. Той отбеляза, че танковете, често имат слаба броня отгоре и не са проектирани с оглед на заплахи, идващи от небето, особено малки експлодиращи дронове.

Скот Бостън, експерт по сухопътна война в RAND, каза пред Business Insider, че „и двете страни ги държат на доста значително разстояние от линията на контакт, защото не искат да ги рискуват“. И двете страни са им добавили броня, за да ги направят по-устойчиви в случай, че се сблъскат с дронове в бой.

Танкът обаче все още не е мъртъв. НАТО следи отблизо войната в Украйна, извличайки поуки откъдето може, но фокусът му е върху подготовката за следващата война, битка, която, предвид потенциално участващите възможности,може да изглежда различно от войната, която се води днес.

"Всички се готвят за последната война и никога не са готови за следващата война", каза пред Business Insider Джефри Едмъндс, анализатор по Русия в Центъра за военноморски анализи и бивш офицер от армията на САЩ. "Би било грешка да се мисли, че следващата война ще изглежда точно като тази в Украйна."

Руска война срещу НАТО може да не прилича на войната срещу Украйна.

"Със сигурност може да се твърди, че случващото се в Украйна по един или друг начин се определя от условията на войната в Украйна", каза Бостън.

Пейзажът е много различен, фронтовите линии може да не изглеждат същите и може би най-важното е, че оръжията в такава война биха могли да бъдат много различни. НАТО разполага със значително по-голяма огнева мощ от Украйна, което би могло да предотврати израждането на войната в изтощителна война с дронове. Възможностите на алианса са „много по-модерни от тези на Украйна и много по-модерни от тези на Русия“, включително оборудване като изтребители F-35, каза де Бретън-Гордън.

Въпреки че все още е трудно, тъй като заплахите за въздушните средства се умножават, НАТО теоретично би могъл да осигури въздушното прикритие, необходимо за ефективно използване на танкове и в много по-голям брой, отколкото Украйна. Западът също модернизира танковете, предвид заплахата, представлявана от дроновете, и разработва редица системи против дронове.

„Танкът все още има роля“, каза Едмъндс. „Танковете осигуряват шоков огън на далечни разстояния. Ако можете да смекчите част от въздействието на дроновете и да поддържате хода на битката, тогава мисля, че те очевидно все още имат роля.“

Министърът на армията на САЩ изрази същата гледна точка, казвайки, че прогнозите за смъртта на танковете може да са погрешни. Вместо това, тази способност може просто да се използва по различен начин, като танковете останат. А експертите казват, че танковете ще са необходими за завладяване на терена.

"Не можете да постигнете целите си, почти никога, без някаква способност за атака, контраатака или възстановяване на територията", обясни Бостън. "Не можете да спечелите война в отбрана, а за да атакувате, ви е необходима техника като танкове. Мобилността и огневата защита все още са фундаментални на бойното поле и засега НАТО все още залага на танкове."