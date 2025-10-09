Депутатът от “Възраждане”: Промените във ВСС не изглеждат реалистични

Народните представители взеха решение “Лукойл” да продава активи само след одобрение от ДАНС. Решението коментира депутатът от “Възраждане” Цвета Рангелова в предаването "Денят ON AIR".

"За първи път да се прави закон, в който открито и явно да посочваме търговско наименование. Приемливо щеше да бъде, ако бяха изброени различни обекти от национално значение, сред които и рафинерията на "Лукойл-Нефтохим". Търговското наименование на едно дружество - това е лобизъм", коментира Рангелова.

Депутатът добави, че в сряда е била свикана извънредна енергийна комисия, в която набързо е вкаран законопроекта като извънредна точка. "Днес председателят на НС припозна тази точка като спешна и отново беше внесена като извънредна. Ако нямаме предстояща сделка с конкретни параметри, не би трябвало да се бърза", заяви Рангелова в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ е очевидно овладяването на службите като лост за управление, защото не се знае докога ще действа правителството и затова се "залага бомбата" решението за "Лукойл" да бъде взето от ДАНС.

Рокади в съдебната власт

Рангелова е на мнение, че промените във ВСС не изглеждат реалистично. "Не защото сме в опозиция, а защото управляващото мнозинство предлага кандидати за регулатори, които са дискредитирани хора със силни политически зависимости. Няма как ние да подкрепим такъв кандидат", коментира депутатът от “Възраждане”.

Рангелова добави, че от партията биха подкрепили висок професионалист, без партийни зависимости. Във връзка с проблема с боклука на София, тя заяви, че софиянци искат да се реши проблема, независимо от политическия инат.

Гледайте видеото с целия разговор.