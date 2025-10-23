Идва чувствително захлаждане в началото на следващата седмица

Синоптикът Петър Янков прогнозира пред Bulgaria ON AIR, че през следващите дни температурите слабо ще се понижат, очакват се валежи.

Утре над страната ще премине хладна вълна, ще има валежи от 5-7 литра на кв.м. Валежи се очакват в крайните северозападни и северни части от страната.

Времето през почивните дни

В събота температурите ще достигат 22 градуса.

В неделя ще има повече слънце преди обяд, но следобед ще се заоблачи и ще започнат сериозни валежи, които ще продължат и в понеделник - с постепенно захлаждане, посочи Янков в "България сутрин".

В неделя максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, стана ясно от думите на синоптика.

В планините и по морето

През уикенда времето по планините ще бъде студено, вятърът ще бъде силен

По Черноморието ще бъде ветровито и с максимални температури до 20-21 градуса.

Вълнението на морето ще бъде слабо. Вятърът ще бъде южен.

Чувствително ще бъде захлаждането в началото на следващата седмица, съобщи Янков.

"Циганското лято се отлага и ще започне някъде около 30 октомври - с високи температури през деня. От четвъртък започва сериозно повишение на температурите. Ще продължи до 5-6 ноември - до 26 градуса в населените места. След това се очакват по-съществени валежи", обясни синоптикът.

Изменението на климата

Според Янков температурите у нас са нормални за това време от годината, но изменението на климата е налице.

"Глобалното изменение на климата не е свързано с човешката дейност. С нея е свързан микроклиматът в големите населени места - с над 1 млн. жители. Проблемите с увеличението на населението на земята съвпадат със задачите, които трябва да се решат с изменението на климата - много нова енергия, повишена производителност на храни, опазване на околната среда. Изменението на климата застрашава нашето съществуване", завърши Янков.