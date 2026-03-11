Задържан е мъж на 63 г. от свищовско село, нанесъл побой на майка си

Полицаи задържаха 63-годишен мъж от свищовското село Ореш за нанесен побой на майка си, съобщиха от МВР във Велико Търново.
Вчера съдействие в полицията в Свищов е потърсила жителка на с. Ореш. Тя обяснила, че съпругът ѝ е нанесъл побой на майка си, в резултат на което жената е получила отоци и кръвонасядания в областта на лицето, уточняват от дирекцията.
Извършителят е задържан и конвоиран в специализирано заведение в с. Церова кория, допълниха от полицията.
По случая е образувано досъдебно производство.