Disney се зае с игрална адаптация и на "Камбанка"

Зън-зън (или Камбанка) - емблематичната фея на Disney от "Питър Пан" ("Peter Pan") - се готви да премине и в игралния телевизионен свят. По информация на Deadline, Disney+ разработва "Тинк" ("Tink") - драматичен сериал с героинята, зад който стоят Лиз Хелдънс и Бриджит Карпентър.

Студиото от известно време подготвя осъвременена версия на класическия персонаж, създаден първоначално от Дж. М. Бари, а проектът е сред по-големите залози на платформата.

Зън-зън се появява за първи път в анимационния филм на Disney "Питър Пан" от 1953 г., а през следващите 70 години присъства в безброй филми и сериали.

Още през 2015 г. се разработваше игрален филм със заглавие "Тинк", в който Рийз Уидърспун трябваше да изиграе главната роля. През 2021 г. обаче проектът е преработен, след като Гари Марш - тогавашен президент и главен творчески директор на Disney Branded Television - напуска поста си и създава собствена компания с подкрепата на Disney.

През 2023 г. Яра Шахиди, позната от "Black-ish", изигра Камбанка в игралния филм "Питър Пан и Уенди" ("Peter Pan & Wendy").

Сега Марш е изпълнителен продуцент на сериала, който идва от 20th Television - студиото на Disney. Лиз Хелдънс и Бриджит Карпентър ще бъдат сценаристи и изпълнителни продуцентки, а Куин Хаберман също се включва като изпълнителен продуцент от продуцентската компания на Хелдънс Selfish Mermaid.

Хелдънс и Карпентър са дългогодишни приятелки и вече са работили заедно по сериала "Friday Night Lights". Лиз Хелдънс започва телевизионната си кариера с "Boston Public", а след това става съизпълнителен продуцент именно на "Friday Night Lights", преди да създаде медицинската драма на NBC "Mercy", криминалната драма на ABC "Deception", фантастичния трилър на Fox "The Passage", драмедито на NBC "Camp" и сериала на Fox "The Big Leap". Тя е и изпълнителен продуцент на "The Orville" на Fox и "The Dropout" на Hulu, а в момента е съшоурънър на "Will Trent" на ABC, който вече е в четвъртия си сезон.

Бриджит Карпентър започва с "Dead Like Me" на Showtime, а по-късно също става съизпълнителен продуцент на "Friday Night Lights", където работи и по петте сезона. Тя е създателка на "11.22.63" на Hulu - сериалът на Bad Robot по романа на Стивън Кинг - и е писала и продуцирала поредици като "Parenthood", "The Red Road", "Westworld", "King Shaka" и "Убийства в сградата" ("Only Murders in the Building"). Освен това е и уважаван драматург.