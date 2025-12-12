Астън Вила надви Базел за петата си победа в Лига Европа

Българският национал Кирил Десподов очаква Лудогорец и ПАОК да се класират за плейфоите на Лига Европа. Двата отбора завършиха наравно 3:3 на "Хювефарма Арена", а нападателят вкара гол и записа асистенция срещу "орлите", за които е изиграл 128 мача и е вкара 49 гола преди трансфера си в ПАОК.

"Чувствах се много добре и винаги ми е приятно, когато се върна тук. Стадионът ме посрещна добре и съм благодарен", каза Десподов за sportal.bg.

"Мачът можеше да отиде във всяка посока. Накрая имахме шансове и да спечелим, но ги изпуснахме. Мисля, че стана интересен мач с много голове и много ситуцаии. Очаквах го и го казах на пресконференцията преди мача. Смятам, че и двата отбора ще продължат напред", добави той.

Астън Вила спечели петата си победа през сезона в Лига Европа, след като Еян Гесан и Юри Тилеманс бяха точни за победи с 2:1 срещу Базел в мач от шестия кръг в основната фаза. Така англичаните продължават да делят първото място в турнира с Олимпик Лион и Мидтиланд, които също спечелиха мачовете си.

Гесан даде преднина на Вила още в 12-ата минута с попадение след разбъркване в наказателното поле, но Флавиус Данилюк възстанови равенството през първото полувреме. Юри Тилеманс обаче се възползва от асистенция на Емилиано Буендия в 53-та минута и така Вила записа третата си поредна победа в Лига Европа.

Базел пък допусна второ поредно поражение и е с две позиции зад последната плейофна квота на втория по сила международен турнир.

Лидер по критерий повече вкарани голове е Олимпик Лион, който се наложи с 2:1 срещу Г.А. Ийгълс с попадения на Афонсо Морейра и Павел Сулч в началните 11 минути на срещата. С идентичен актив е вторият в подреждането Мидтиланд, който спечели с 1:0 срещу Гент с гол на Чо Ге-Сун в 17-ата минута.

Рома също е в серия от три поредни победи и вече е на десето място в класирането с актив от 12 точки, след като днес "вълците" надвиха с 3:0 Селтик като гости. Лиъм Скейлс си вкара автогол в шестата минута на срещата в Глазгоу, а до края на първото полувреме неговият ирландски сънародник Еван Фъргюсън наниза две попадения.

Единственият отбор без точки в Лига Европа е Ница, който загуби с 0:1 срещу Брага. Французите ще срещнат Лудогорец в последния мач от основната фаза, а преди това орлите ще играят с Рейнджърс Глазгоу. Шотландците паднаха с 1:2 срещу Ференцварош и имат само една точка за 33-а позиция.



След изиграването на всички мачове от шестия кръг Лудогорец, който завърши 3:3 с ПАОК, се намира на 23-о място с актив от седем точки. /БТА