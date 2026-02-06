Времето днес: облачно и с мъгли

Днес над Югозападна България облачността ще се разкъса и намалее до предимно ясно време и в сутрешните часове на места в котловините ще е мъгливо. Минималните температури ще са от минус 2° - 0° в Северозападна България до 5° - 7° в югоизточните райони от страната, съобщиха от НИМХ.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава.

В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност. Над Югозападна България ще е до предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява и от запад ще започнат завали дъжд. В северозападните райони остават условията за поледици. Почти тихо време. Максималните температури ще са в широк интервал, от 3° - 5° в Северозападна България където ще остане облачно до 13° - 15° в крайните югозападни и югоизточни райони от страната.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, в сутрешните часове с валежи от дъжд. След обяд по южното крайбрежие ще временни разкъсвания на облачността по южното Черноморие. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността над масивите от Западна България, но след обяд отново ще се увеличи и вплътни и ще завали дъжд, над около 1700 метра – сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина,Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.