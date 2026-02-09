Милена Милотинова представи в Лондон филма "Магията на българското хоро"

Журналистът и водещ на предаването "Брюксел 1" по Bulgaria ON AIR Милена Милотинова представи в Лондон на 7 февруари своя документален филм "Магията на българското хоро".

Прожекцията се състоя в местното английско училище Bolder Academy School, Isleworth, и бе организирана от Асоциацията "Българско наследство" в Лондон.

Авторката благодари за интереса към филма, който по думите ѝ е направен "с много старание и още повече любов" към фолклора и към това, което всички български ансамбли в чужбина правят.

Той представя родния фолклор, песни, танци, шевици и носии през разказа на българи и чужденци, които танцуват в тези ансамбли.

"Магията на българското хоро" е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз - програма Next Generation EU, по Плана за възстановяване и устойчивост.

По думите на журналиста без тази подкрепа документалната лента не би могла да бъде направена. А това, което провокира създаването ѝ, са фолклорът и традицията, които са в кръвта на българина.

"Българите, когато чуем народна музика, обикновено нещо в нас трепва. Сърцето ни трепва и се хващаме на хорото, дори да не знаем стъпката. Гледаме какво правят околните, някак си налучкваме и то ни се получава", разказа Милотинова след прожекцията.

Журналистът добави, че е слушала много за пътуващия събор "На мегдана на другата България" и ѝ е било интересно кое събира българите в чужбина?

Тъй като по думите ѝ те мигрират за по-добър живот, за по-добра работа, за повече възможности, за реализация, но всъщност намират време, за да се съберат поне веднъж седмично и да разучават нови хора̀.

И не само това, ами "правят грандиозни шествия, концерти, излизат на сцена, сами си правят костюмите, сами си правят хореографията повечето пъти".

Това е, което я е впечатлило много и затова е решила, че е добре да бъде заснето във филм и да бъде показано.

"И да го видят не само хората от България, да го види не само българска публика, да го видят колкото може повече хора, които не са българи", добави тя.

"Именно затова на мен ми беше интересно да говоря с хората, които танцуват български фолклор, играят народни хора̀, но не са българи. Беше ми интересно кое ги кара да се хванат на хорото, да ходят на репетиции всяка седмица или два пъти седмично, дори да водят хорото, някои от тях, които видяхте и във филма", разказа още Милотинова за направата на филма.

На въпрос от публиката дали след този филм личният поглед на Милена Милотинова към понятието "родина" се е променил, тя посочи следното: "Може би видях родината си през очите на всички вас, българите от чужбина. И всъщност това е един много интересен поглед, малко по-различен от нашия, но също толкова родолюбив, също толкова привързан към България, също толкова чист...".

На прожекцията присъства и посланикът на България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия Тихомир Стойчев.

В словото си пред гостите той определи Милена Милотинова като българския Мартин Кьониг:

"Интересът към българския фолклор на Запад сред чужденците има много дълга история. Шейсетте години на миналия век един американец, етнограф, идва в България и обикаля малки села. Той не отива там, където са държавите ансамбли, а отива в села като Бистрица и записва автентични изпълнения на непрофесионалисти. На баби от тези малки български села... Преди десетина години той се захвана с един проект, който беше спонсориран тогава от института "Смитсониън", един от най-важните културни институти в Америка, за направата на албум със снимки от този период плюс запис на тези автентични български изпълнения. Но затова трябваше отново да дойде в България и да обиколи същите тези места и да се срещне с наследници на някогашните изпълнители, много от които вече не бяха на този свят, за да вземе авторските права. И сега това издание се намира в института и се разпространява чрез него... Така че госпожа Милотинова е българският Мартин Кьониг".

Посланик Тихомир Стойчев поздрави Милена Милотинова, защото по думите му да се събере в един филм толкова много енергия и активност на българите в Европа и в Америка изисква голяма отдаденост.

Той отправи поздрав към всички присъстващи на събитието и към тези от тях, ангажирани с българския фолклор, за това, че намират време да се занимават с него и най-важното - че възпитават деца в българските традиции. Тихомир Стойчев отправи и пожелание тези събирания на българите около българското да продължават и да се множат.

След събитието от Асоциацията "Българско наследство" в Лондон изказаха също благодарност към Милена Милотинова за гостуването и представянето на филма "Магията на българското хоро".