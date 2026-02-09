Тръмп провел близо 500 пресконференции през втория си мандат

47-мият президент на САЩ Доналд Тръмп е провел повече от два пъти повече интервюта, брифинги и пресконференции с журналисти от първия си мандат, като е надминал и всички свои предшественици, показват нови данни, цитирани от The New York Post.

Тръмп е провел най-малко 493 разговора с журналисти – включително интервюта и въпроси и отговори на събития – през първата година от втория си мандат, в сравнение с 246 през първите 365 дни от първия му мандат, според данни, събрани от политолога Марта Кумар.

Сборът включва най-малко 153 интервюта (в сравнение с 95 през 2017-18 г.), 327 кратки сесии с въпроси и отговори (в сравнение със 128) и 13 официални пресконференции (в сравнение с 23) между Деня на встъпването в длъжност и 20 януари тази година.

Кумар, почетен професор в университета Тоусън в Мериленд и директор на проекта за преход в Белия дом, е проследила драматично увеличение на отговорите на въпроси от страна на Тръмп в новопозлатения Овален кабинет и на борда на Air Force One.

"Една от причините [ангажираността на пресата] да се удвои е, че той дойде с много по-ясен дневен ред за обсъждане, отколкото имаше през първия си мандат. Предимството на това да имаш непоследователни мандати е, че той можеше да мисли не само за дневния ред, който искаше да има, но и как да го представи“, каза политологът пред The ​​Post.

Тръмп имаше средно повече от две медийни сесии на работен ден, докато преразглеждаше политиките си в областта на външните отношения, търговията, имиграцията, данъците и здравеопазването – в сравнение с 1,1 медийни събития на ден (266 обмена) на президент Джо Байдън през първата си година и 1 на ден през първия си мандат на настоящия президент.

Предходните президенти Барак Обама и Джордж У. Буш имаха средно по 0,9 медийни взаимодействия дневно през първата си година. Бил Клинтън отбеляза 1,4 на ден, докато Джордж Х. У. Буш и Роналд Рейгън имаха съответно 0,6 и 0,5 на ден.

Непланирани интервюта

Много от интервютата на Тръмп за втория му мандат са непланирани разговори, които започват, когато репортер се обади на мобилния му телефон – опция, която никой друг президент не е предоставял на журналистите, и рязък контраст с Байдън, който не даде интервюта за вестници до последните си месеци на поста – след като се отказа от кандидатурата си за преизбиране.

Тръмп е отговарял на въпроси по Air Force One или под негово крило 73 пъти през първата си година след завръщането си на власт – повече от четири пъти повече от 17-те такива взаимодействия на Байдън.

Президентът също така е използвал интензивно Овалния кабинет за медийни контакти, започвайки още от първия си ден след завръщането си на власт, когато помилва или освободи от затвора всички участници в безредиците в Капитолия.

Тръмп е отговарял на въпроси на пресата на 95 събития само в Овалния кабинет – огромно увеличение от 27-те такива събития, регистрирани както през първата година на Байдън, така и през началото на първия мандат на Тръмп, и повече от всеки друг президент поне от началото на 80-те години на миналия век, когато Кумар започва да проследява данните.

Събитията в Овалния кабинет показват, че бившият продуцент на риалити телевизии ръководи ротиращ състав от експерти, служители, бизнесмени и световни лидери.

"Когато подписвате изпълнителни заповеди, това е действие и новинарските организации и обществеността са привлечени към действие“, каза Кумар.

"Подписвайки тези заповеди в Овалния кабинет, той привлече голямо внимание от своите избиратели, както и от други. Анкетите показаха, че през първите му 100 дни хората са имали много по-добра представа какво прави, отколкото беше случаят с Байдън.“

Широко наблюдаваните събития в Овалния кабинет включват привличането на фармацевтични ръководители от Тръмп, за да обещаят по-ниски цени на лекарствата, за да избегнат заплахата от мита, експлозивен разговор с украинския президент Володимир Зеленски относно подкрепата на САЩ за отбраната на страната му и шокиращо приятелска среща със социалистическия кмет на Ню Йорк Зоран Мамдани.

История на интервютата

Президентите от ерата на кабелните новини са имали коренно различни методи за комуникация. Обама е предпочитал срещите с уважавани колумнисти, докато Клинтън е предпочитал да говори на пресконференции.

Байдън е предпочитал изключително кратките, често еднословни, отговори на репортерите, въпреки че се е стремял да притъпи критиките на възрастта си с почти двучасова пресконференция в края на първата си година. Той е провалил това събитие, като е казал, че "незначително нахлуване“ на Русия в Украйна би било по-добро от пълноценно нахлуване.

Разпространението на събитията в Овалния кабинет на Тръмп е довело до само 13 официални пресконференции – най-малкият брой от който и да е президент, който не се казва Байдън (10), след Роналд Рейгън.

"При Рейгън пресконференциите бяха национален момент. Сега те не привличат същото внимание“, каза Кумар и добави: "Можете да прекарате половин час или час в Овалния кабинет по определен въпрос или поредица от въпроси и да го правите много пъти в месеца".

Белият дом заяви, че данните показват степента на достъпност на Тръмп за обществеността.

"Президентът Тръмп е най-прозрачният и достъпен президент в американската история. Президентът Тръмп приема неограничени въпроси от традиционните медии и публикува директно от своя акаунт в Truth Social по най-важните въпроси, пред които е изправена нашата нация всеки ден“, каза говорителката на Белия дом Лиз Хюстън.

"Американският народ никога не е имал по-директни и автентични отношения с президент на Съединените щати, отколкото с президента Тръмп", добави тя.

Меган Хейс, директор по планиране на посланията в Белия дом по времето на Байдън, възрази, че многобройните взаимодействия на Тръмп рискуват да отчуждят зрителите, когато те се впуснат в конфликт - както когато той смъмри Кейтлан Колинс от CNN тази седмица, че не се усмихна, когато тя го попита за случая с Джефри Епстийн.

"Американският народ заслужава президент, който да дава честни отговори, а не обиди“, каза Хейс и добавя: "Няма значение колко пъти общувате с пресата, ако всичко е лъжи и омразна реторика".