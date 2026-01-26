Времето днес: Оранжев код за валежи за Смолян и Кърджали

Оранжев код за значителни валежи е издаден за Смолян и Кърджали, а жълт за областите Хасково, Пловдив, Пазарджик, Благоевград.

Жълт код, но за поледици е издаден за областите Плевен, Враца, Монтана и Видин.

Днес преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали предимно слаб дъжд и там ще има условия за поледици. Най-късно, чак вечерта, ще завали и в източните райони от страната. В Източна България и на места по северните склонове на планините ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Ще остане топло за края на януари с минимални температури между 4° и 9°, максимални - между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите западни полета. В София минималната температура ще бъде около 2°, максималната 6°-7°.

По Черноморието ще бъде облачно, но валежи ще има чак през нощта срещу вторник. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето по северното крайбрежие ще бъде 3-4 бала, а по южното 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра от сняг, но през деня границата между дъжд и сняг ще се понижава. Ще духа силен и бурен южен вятър, но през деня ще започне да отслабва, а вечерта в западните райони от страната ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.



Във вторник ще остане облачно, с валежи от дъжд, но постепенно ще отслабват, а до вечерта навсякъде ще спрат. След обяд от запад ще започне и разкъсване на облачността. Вятърът временно ще се ориентира от запад-северозапад, в Дунавската равнина и ще се усили до умерен, с него ще проникне относително студен въздух. Температурите ще се понижат слабо и в по-голямата част от страната минималните ще са между 0° и 5°, а максималните - между 5° и 10°, по-високи в югоизточните райони. В сряда преди обяд ще има разкъсана облачност, в много райони до слънчево. След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността и привечер в западните райони ще завали дъжд. Сутринта ще е по-студено с минимални температури около нулата, а през деня вятърът отново ще е от юг-югозапад и дневните температури ще се повишат.