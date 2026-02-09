Е, потегляме ли? За мен беше чест... Пуснаха записи от "Петрохан" от последните часове на жертвите

Разследваме един случай без аналог в нашата страна. Това заяви Захари Василев, директор на ГДНП, на брифинг, който трябва да даде подробности за шестте убийства, свързани с хижа "Петрохан". Те показаха кадри, на които се вижда как мъжете, които по-късно са намерени мъртви, си взимат сбогом, а по-късно сами запалват хижата. А роднина казва, че последните месеци имало "голяма психическа нестабилност" в организацията.

Телата са намерени близо до входа на хижата. До тях е имало 2 пистолета и една пушка. От сградата е иззета литература с религиозна насоченост.

Властите уточниха, че разследванията са все още в самото си начало, а информацията, която им е позволено да разкрият, няма да попречи на разследването.

"Даваме си ясна сметка за необходимостта да предоставим данните и фактите, които са първоначални, за да бъде информирана общността по двата случая. Същевременно от съществено значение е да се спрат опитите за спекулация и конспиративните теории, както и разпространение на всякаква информация касаеща жертвите, включително и в негативна насока", заяви заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова.

Към момента са образувани две досъдебни производства.

"Първото касае причинена смърт на трима мъже на 45, 49 и 51 години край хижа в района на Петрохан и възникнал пожар в самата хижа. На 02.02.2026 е получен сигнал на 112, в който се съобщава, че гори хижата, а в двора има три трупа и оръжие до телата им. Районът незабавно е отцепен, на място са отишли разследващи органи и с първото действие – оглед на местопроизшествието е започнало досъдебно производство за квалифицирано убийство на три лица", обясни Николова.

Властите уточниха, че служители на ДАНС не са били на мястото, както бе съобщено по-рано. Мястото е било отцепено от патрули на Областна дирекция - София.

До момента са назначени 18 съдебни експертизи в областта на съдебната медицина. Разпитани са 15 свидетеля, сред които малолетни и непълнолетни деца

Относно сигнала, подаден през изминалата година, че е имало сексуално насилие над дете в хижата, властите заявиха, че разследването не е потвърдило твърденията, заради отказ на родителите и на малолетното лице да съдействат.

Пожарът е унищожил част камерите така и самите устройства, които съхраняват записите.

Бяха показани записи, в които Калушев, заедно с непълнолетното момче, си взимат сбогом с тримата мъже, открити мъртви на следващия ден. След това те се качват на кемпера и потеглят

"Е, потегляме ли", казва един от мъжете през смях. "За мен беше чест. Истинска чест"

"Ще се видим..", казва още мъжа, но не може да се разбере от записа точно какво изрича. Около тях бяга едно от кучетата, които по-късно бяха намерени мъртви в хижата.

"Благодаря ви за всичко", казва другият мъж.

В 22:44 часа на 1-ви февруари същите три лица могат да бъдат видени да палят хижата, която са обитавали няколко години.

След като е тръгнал от "Петрохан", кемперът не е бил засечен от камерите на АПИ. Затова са иззети записи от други камери по пътищата. Така е установено, че на 1 и 2-ри февруари, кемперът е преминал през село в Монтанско, а след това е засечен на изхода на град Вършец, след това в с. Български извор и са се отправили към мястото, на което по-късно тримата пътници са намерени мъртви.

Starlink станцията, която Калушев е използвал за комуникация с другите, е дала сигнал на 3-ти февруари. Това е насочило разследващите в райна, в който тримата са пребивавали.

Телефоните на жертвите са били изключени.

Много близък роднина на едно от лицата е заявил, че през последните месеци е имало "психическа нестабилност" в сдружението и отчаяние от действителността, отношението на държавните органи към тях, държанието на техните спонсори към тях и те не виждат смисъл да продължат дейността си.

Още тогава едно от лицата е споделяло, че смъртта е изход и се е коментирало многократно.

Всички наранявания на жертвите, открити до хижа Петрохан, са в области, удобни за нанасянето със собствена ръка.