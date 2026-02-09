Атракцион се сгромоли и уби полицай в Индия ВИДЕО

На панаира в индийския град Фаридабад, в събота вечер, тежък инцидент помрачи усмивките. Гигантският атракцион "Tsunami" се счупи във въздуха, наклони се рязко и рухна на земята, докато на него имало около 19 души.

Загинал е 58-годишен полицейски инспектор на име Джагдиш Прасад, който според властите е починал, докато се е опитвал да спаси хората, заклещени в съоръжението, пише Times of India. Ранени са 12 души - сред тях и полицаи, и цивилни. Петима вече са изписани след лечение. Зоната около атракциона е отцепена, докато тече разследване, а властите съобщиха, че панаирът е продължил.

Ден след катастрофата полицията арестува оператора на люлката Мохамад Шакир - собственик на фирмата, която е управлявала съоръжението - както и негов служител Нитеш. Специален разследващ екип проверява дали е имало небрежност и дали са спазени изискванията за безопасност. В подадена жалба се твърди, че трагедията е резултат от неспазване и неподлежаща поддръжка на стандартите за сигурност, с което хората са били изложени на риск.

Обявени бяха и компенсации: щатското правителство обеща по 100 000 индийски рупии (около 935 евро) за тежко ранените, а ръководството на полицията в Харяна - 10 000 000 индийски рупии (около 93 522 евро) за семейството на загиналия инспектор, плюс работа за един негов близък. Джагдиш Прасад ще бъде признат и за "мъченик".