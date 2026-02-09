Основните версии по случая "Петрохан": Убийство с последващо самоубийство и самоубийство

Основните версии за убийствата, свързани с х. Петрохан и връх Околчица, са убийство с последващо самоубийство и само самоубийство. Трети лица, различни от тези, които са пребивавали в хижата, не са установени.

Това съобщи заместник-ръководителят на Апелативна прокуратура София Наталия Николова на пресконференция заедно с ръководството на ГДНП за хода на разследването по случая "Петрохан"

При трита от х. Петрохан ДНК-експертизите показват, че върху оръжията има следи само от жертвите. Четирите гилзи са били изстреляни именно от оръжията на починалите. Едно от загиналите лица има две прободни рани.

Сигналът за кемпера край връх Околчица е подаден на 112, като е съобщено, че зад волана има тяло на човек. След като отварят кемпера, разследващите намират и другите две тела. И към настоящият момент продължават огледните действия на място.

15-годишното момче и 22-годишният младеж, които са тръгнали с Ивайло Калушев, са намерени с огнестрелни рани в главата. Детето е било клекнало със сплетени пръсти на двете ръце. Намерено е по този начин.

Няма следи от борба. Няма други следи от травни, различни от огнестрелните рани. В кемпера е имало един револвер и един пистолет. Все още няма съдебна експертиза, която показва как точно за загинали младежите.

В момента се извършва аутопсията на Калушев.

Телата, намерени в х. Петрохан, са открити в рамките на 24 часа след смъртта им. За тези, открити в кемпера, все още не е установено кога е извършено зловещото деяние.