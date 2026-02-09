Кемперът на Калушев е изтеглен, извършват се аутопсиите на намерените в него

Поредица от експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже, намерени в кемпер във Врачанския балкан. Огледът на мястото продължава и в този момент. Извършва се и аутопсията на телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче. По неофициална информация кемперът не е стигнал до тази местност по пътя през Челопек, поне това показва прегледа на охранителни камери, които има на територията на селото, съобщи БНТ.

Проверява се дали не е пристигнал по път, който е през Вършец и Берковица насам, което е един доста по-труден начин да се стигне до тази местност.

Според bTV оказва се, че движението му може да се осъществи много бързо от бившата хижа „Петрохан“ през селата Дружево, Миланово, хижа „Пършевица“, за да стигне до Врачанския Балкан.

Това, което също неофициално се знае, е че в тъмната част на изминалата нощ кемперът вече е изведен от мястото, на което е бил и се намира на специален паркинг на полицията, където огледите ще продължат.

Кемперът е изключително модерен – високопроходим, на двете му врати има стикери с надпис „Европейска рейнджър федерация“.

Също неофициално, всички проектили и гилзи се намират вътре в самия кемпер. Предстои да им бъде направена балистична експертиза, както и на намереното оръжие, за да се установи с кое точно оръжие е извършена стрелбата, от която тримата загинали Ивайло Калушев, Николай Статков и 15-годишното дете в кемпера са намерени вчера.Действията по разследването от случая с намирането на трите тела в хижа "Петрохан" до момента, в който бяха намерени и на телата на тримата издирвани вчера, предизвикаха и критики към работата на разследващите и към подаването на информация на обществото.

От Областната дирекция на МВР - Враца съобщиха официално, че досъдебно производство е заведено по чл.116 от Наказателния кодекс. Според НК чл. 116 е за убийство, за което наказанието е лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) главен комисар Захари Васков съобщи вчера, че намерените трупове са на лица, свързани със случая „Петрохан“, допълвайки, че се работи по всички възможни версии.

На превозното средство се е натъкнал мъж, който имал в района лятна кошара и наминавал да я наглежда понякога, обясни и директорът на Областната дирекция на МВР - Враца старши комисар Красимир Йончев. По думите му сигналът до тел. 112 е подаден в 9:29 ч. на 8 февруари, след което веднага е сформиран екип от Областната дирекция във Враца. Местопроизшествието е запазено до идването на експерти и криминалисти от ГД „Национална полиция“ от София.