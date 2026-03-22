Студено и мъгливо е в планините днес

На отделни места вали дъжд или сняг

22.03.2026 | 09:53 ч. 2
БГНЕС

Планината днес е студена, облачна и мъглива, съобщават от Планинската спасителна служба на  Българския Червен кръст.

На отделни места превалява дъжд , на други - слаб сняг. Няма видимост, казаха от ПСС за БТА.

На Боровец температурата е около нулата. Отрицателни са градусите на връх Ботев. Въпреки лошото време, съоръженията в курортите работят.

Планинските спасители добавят, че през изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи.

