Петър Янев: Динамично време и през следващата седмица

През уикенда ни очакват разхладителни превалявания в страната, главно в Добруджа. В събота ще има краткотрайни следобедни дъждове в североизточните части. В неделя ще има повече валежи и условия за гръмотевични бури в южната половина от страната, условията за градушки са минимални, каза синоптикът Петър Янков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му събота е по-подходяща за планински туризъм, но туристите да имат предвид, че ще бъде ветровито По морето през уикенда облачността ще бъде разкъсана, температурата на водата е подходяща за "моржове" - 18-19 градуса, отбеляза Янков.

Времето през следващата седмица

В предаването “България сутрин” Янков каза, че динамично време се очаква и през следващата седмица, слънчевите часове ще бъдат по-малко.

"На 1 юни се очакват превалявания в западните и северните части от страната, придружени от гръмотевични бури. Температурите в населените места ще бъдат 22-23 градуса", подчерта синоптикът.

Във вторник и сряда ще има стабилизиране на времето, но от четвъртък започват валежи с проливен характер, информира синоптикът. Янков предупреди, че ще има условия за гръмотевични бури в западните и централните части от страната. Валежи със значителен характер, съпроводени с условия за градушки.

