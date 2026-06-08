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Днес много слънце и малко дъжд, който привечер спира

Максимални температури между 26° и 31°, в София 27°

08.06.2026 | 06:00 ч. 4
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

В понеделник преди обяд ще преобладава слънчево време. Такава е прогнозата за времето за първия ден от новата седмица на дежурния синоптик Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология. 

Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, в източните и планинските райони придружени с гръмотевици. 

Условия за градушки

Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26° и 31°, по Черноморието – 21°-23°, а в София около 27°.

Времето в планините

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 22°.

По Черноморието 

По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

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