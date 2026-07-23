Циклон носи нови бури, а след тях идват 40-градусови жеги

Хладно за сезона ще остане времето днес, като максималната температура в София ще достигне около 26 градуса. Още утре през страната ще премине циклон, който ще донесе ново захлаждане, интензивни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.

"Температурите ще се понижат слабо и ще бъдат между 22 и 27 градуса", прогнозира синоптикът Петър Янков пред "България сутрин".

Дъжд, гръмотевици и дори мокър сняг

Валежите ще започнат от южните райони и на места ще бъдат значителни. След преминаването на циклона обаче времето постепенно ще се стабилизира, а през почивните дни температурите отново ще тръгнат нагоре.

В събота максималните стойности ще бъдат между 26 и 30 градуса. В сутрешните часове повече облаци и краткотрайни превалявания се очакват по Черноморието и в планините.

"В събота температурите ще бъдат между 26 и 29-30 градуса. В сутрешните часове ще има повече облаци по Черноморието. Ще има превалявания. Същото се отнася и за планините, там в събота срещу нощта е възможно да превали мокър сняг. Но бързо ще се затопли. В следобедните часове в събота ще има повече слънчеви часове", допълни Янков.

В неделя времето ще бъде предимно слънчево, а температурите ще достигнат около 30 градуса. По Черноморието морската вода ще остане топла - около 25-26 градуса.

Последни валежи преди горещата вълна

В понеделник дъждът ще обхване централните части на страната и Черноморието, където количествата може да достигнат 15-20 литра на квадратен метър. По думите на синоптика това ще бъдат последните по-съществени валежи от продължилия дъждовен период.

"Валежите във вчерашния ден бяха най-сериозни в районите около Варна, също така и по Южното Черноморие - между 30 и 50 литра на квадратен метър. Тези валежи, съчетани с непочистените отходни инсталации, създават проблеми и условия за наводнение по пътищата. Застрояването си оказва влияние", коментира Янков.

В събота край морето ще бъде по-ветровито и вълнението ще се усили, но в неделя постепенно ще отслабне. Нови валежи се очакват в неделя вечерта в Северозападна България.

До 40 градуса в края на следващата седмица

След началото на следващата седмица се очертава продължителен сух и много горещ период. В четвъртък и петък температурите в югозападните райони може да достигнат 40 градуса.

"В четвъртък и петък температурите в югозападните региони ще достигнат 40 градуса. Тази гореща вълна ще поддържа високи температури и у нас до 5-6 август ни очакват високи температури", добави синоптикът.

По-съществени валежи се очакват едва през третото десетдневие на август - след 20 август.