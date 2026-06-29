Жега: Цялата страна с жълт код днес, очакват се 39°

Жълт код за опасно горещо време в цялата страна е обявен днес.

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) сочи, че ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°C, като

най-високи стойности се очакват в Дунавската равнина и Югозападна България.

Следобед над Стара планина и Централна Северна България ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места не са изключени краткотрайни превалявания и гръмотевици, но като цяло явленията ще са изолирани. В късните следобедни часове и над района на Видин се очакват гръмотевични бури.

В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, който ще прави горещината по-поносима в близост до Черноморието.

В София горещо, до 34°

Жителите на столицата също ги очаква истински летен ден. Ще има купестата облачност в следобедните часове, но вероятността за валеж остава минимална. Максималната температура ще достигне около 34°C, а вятърът ще бъде слаб, което ще засили усещането за горещина през следобеда.

В планините слънчево, умерен вятър

Планинските райони ще предложат предимно слънчево време, като след обяд ще се образува незначителна купеста облачност. По високите части ще духа умерен, а по билата и върховете временно силен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат около 28°C на 1200 метра и около 19°C на 2000 метра, което ще създаде сравнително приятни условия за планински туризъм, въпреки силния вятър по високите части.

По Черноморието идеално за плаж

По Черноморието времето ще остане предимно слънчево през целия ден. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, който ще носи известно разхлаждане по крайбрежието.

Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°C, а температурата на морската вода ще се задържи висока – между 25° и 26°C. Морето ще бъде спокойно, с вълнение 1–2 бала, което създава отлични условия за плаж и морски развлечения.