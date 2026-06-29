Жега: Цялата страна с жълт код днес, очакват се 39°

Жълт код за опасно горещо време в цялата страна е обявен днес.
Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) сочи, че ще бъде слънчево и горещо. Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°C, като
най-високи стойности се очакват в Дунавската равнина и Югозападна България.
Следобед над Стара планина и Централна Северна България ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места не са изключени краткотрайни превалявания и гръмотевици, но като цяло явленията ще са изолирани. В късните следобедни часове и над района на Видин се очакват гръмотевични бури.
В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, който ще прави горещината по-поносима в близост до Черноморието.
В София горещо, до 34°
Жителите на столицата също ги очаква истински летен ден. Ще има купестата облачност в следобедните часове, но вероятността за валеж остава минимална. Максималната температура ще достигне около 34°C, а вятърът ще бъде слаб, което ще засили усещането за горещина през следобеда.
В планините слънчево, умерен вятър
Планинските райони ще предложат предимно слънчево време, като след обяд ще се образува незначителна купеста облачност. По високите части ще духа умерен, а по билата и върховете временно силен североизточен вятър.
Максималните температури ще бъдат около 28°C на 1200 метра и около 19°C на 2000 метра, което ще създаде сравнително приятни условия за планински туризъм, въпреки силния вятър по високите части.