Времето утре: Жега, но на места ще превали

През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачността и на места в южните и североизточните райони ще има валежи, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). На отделни места, главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 31°.

Атмосферното налягане през деня ще се задържи почти без промяна, близко до средното за месеца. През нощта срещу четвъртък ще се повиши.

По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд - само над Рило-Родопската област. На места ще превали дъжд, главно в Родопите и с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през деня в по-ниските части постепенно ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.



В четвъртък и петък времето ще бъде слънчево, след обяд и горещо. В много райони ще е почти тихо, през деня в Източна България ще духа до умерен вятър, предимно от югоизток. Максималните температури ще са между 33° и 38°, в петък - и малко по-високи.