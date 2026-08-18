Днес идва захлаждане със студен фронт от запад

Вторник носи промяна на времето в България. След сравнително спокойното и топло начало на деня от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На места в Западна и Централна България ще има

краткотрайни валежи и гръмотевични бури,

като по-интензивни явления се очакват в Рило-Родопската област. Причината за промяната е преминаването на студен фронт, свързана с нахлуването на по-хладен въздух от северозапад.

С усилването на вятъра от северозапад, температурите постепенно ще се понижават, особено в западните и северните райони.

В сутрешните часове над по-голямата част от страната все още ще преобладава слънчево време и температурите бързо ще се повишават.

Още преди обед над западните райони ще започне постепенно увеличение на облачността. В следобедните часове явленията, съпътстващи фронта, ще се активизира, като от запад на изток ще се развиват мощни купести и купесто-дъждовни облаци.

На места в Западна и Централна България ще паднат краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. При по-развитите конвективни клетки са възможни силни пориви на вятъра и градушки.

По-интензивни гръмотевични явления се очакват в Рило-Родопската област, където релефът ще подпомага развитието на конвекцията. В отделни райони валежите могат да бъдат временно интензивни.

С напредването на деня вятърът в повечето райони ще се ориентира от северозапад и ще се усили до умерен.

В Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина са възможни по-силни пориви. Със северозападния вятър ще започне да прониква относително по-хладен въздух.

В крайните източни райони промяната ще бъде по-слабо изразена. Там вятърът ще остане от югоизток, слаб до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, като в Северозападна България ще бъдат малко по-ниски.

В София максимална температура около 29°

В София денят ще започне с повече слънчеви часове и сравнително спокойно време. Впоследствие облачността постепенно ще се увеличава, а в следобедните часове атмосферата ще стане по-неустойчива.

В района на столицата са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици, особено през втората половина на деня. Не е изключено валежите да бъдат локално интензивни, макар че условията за силни явления ще бъдат неравномерно разпределени.

Температурата ще достигне около 30°, след което с усилването на северозападния вятър ще започне постепенно захлаждане. Вечерта вероятността за валежи постепенно ще намалява.

В планините значителна облачност

В планинските райони ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

Най-динамично ще бъде времето в Рило-Родопския масив, където са възможни по-интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Ще духа умерен северозападен вятър, който по най-високите и открити части ще достига до силен.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, а на 2000 метра – около 27°.

По Черноморието – слънце без валежи

По Черноморието времето ще бъде по-стабилно в сравнение със западните и централните части на страната.

До обяд ще преобладава слънчево време, а следобед ще се развива купеста облачност. Валежи по крайбрежието не се очакват.

Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще достигнат 28°–30°.

Температурата на морската вода ще бъде около 25°–26°, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.