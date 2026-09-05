Слънчево и горещо днес, температурите стигат 36 градуса

Днес времето в страната ще бъде слънчево и горещо.
В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад.
Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а в София - около 32 градуса.
Слънчево и в планините
В планините също ще бъде слънчево.
Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а по високите части - до силен от север-североизток.
Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра - около 18 градуса.
Добро време и по Черноморието
По Черноморието ще бъде слънчево със слаб вятър от юг-югоизток.
Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса.
Температурата на морската вода е между 24 и 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.