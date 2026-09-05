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Слънчево и горещо днес, температурите стигат 36 градуса

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб вятър от юг-югоизток.

05.09.2026 | 07:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Днес времето в страната ще бъде слънчево и горещо.

В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад.

Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, а в София - около 32 градуса.

Слънчево и в планините

В планините също ще бъде слънчево.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а по високите части - до силен от север-североизток.

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Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра - около 18 градуса.

Добро време и по Черноморието

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб вятър от юг-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса.

Температурата на морската вода е между 24 и 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

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