Слънчева неделя с температури до 31 градуса

Днес времето в страната ще бъде слънчево, като сутрешните часове ще са по-хладни. На места в Източна България сутринта ще има ниска облачност. Вятърът ще бъде предимно слаб, от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в София - около 28 градуса.

Слънчево и в планините

В планините ще бъде слънчево. По високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър.Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра - около 16 градуса.

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До 27 градуса по Черноморието

По Черноморието също ще бъде предимно слънчево, като в сутрешните часове на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.