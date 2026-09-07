BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 9

Слънчева неделя с температури до 31 градуса

Времето остава приятно за плаж

07.09.2026 | 07:00 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Днес времето в страната ще бъде слънчево, като сутрешните часове ще са по-хладни. На места в Източна България сутринта ще има ниска облачност. Вятърът ще бъде предимно слаб, от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в София - около 28 градуса.

Слънчево и в планините

В планините ще бъде слънчево. По високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър.Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра - около 16 градуса.

Свързани статии

До 27 градуса по Черноморието

По Черноморието също ще бъде предимно слънчево, като в сутрешните часове на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

времето море топло слънчево
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem