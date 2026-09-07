Мирна мисия без пробив: Зеленски остава песимист след разговорите с Уиткоф и Къшнър

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са представили в Киев нови, "по-ефективни" предложения за прекратяване на войната между Русия и Украйна, съобщи високопоставен представител на украинското президентство, цитиран от AFP.

Двамата емисари на президента на САЩ Доналд Тръмп посетиха първо Москва, където се срещнаха с руския президент Владимир Путин, а след това пристигнаха в Киев за разговори с украинското ръководство.

По-късно Уиткоф и Къшнър са напуснали украинската столица с влак. Украинската железопътна компания потвърди отпътуването им, но не уточни накъде са се отправили.

Зеленски не е оптимист за бърз край на войната

След разговорите с американските пратеници президентът Володимир Зеленски заяви, че според него е напълно възможно войната да продължи и през зимата.

"Разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори, ако войната продължи през зимата, което засега изглежда вероятно", каза той на пресконференция.

Зеленски отново подчерта, че ключовият териториален въпрос може да бъде решен единствено на ниво държавни ръководители.

"Искам да се придържам към позицията си, че толкова сложни въпроси относно териториите могат да бъдат решени единствено на ниво държавни ръководители", заяви той.

Украинският президент отдавна настоява за директна среща с Владимир Путин, но руският лидер досега не се е съгласявал на подобни преговори.

Уиткоф: И двете страни трябва да направят компромиси

Стив Уиткоф определи разговорите в Киев като "много съдържателни" и заяви, че и Москва, и Киев ще трябва да направят отстъпки, ако искат да бъде постигнато споразумение.

"И двете страни ще трябва да направят компромиси и да намалят различията помежду си, а ние смятаме, че разполагаме с необходимите елементи, за да постигнем това", каза той.

По думите му задачата остава изключително трудна, но американската страна е решена да продължи усилията.

Не е ясно дали новите предложения, представени от Уиткоф и Къшнър, включват евентуално отстъпване на украински територии.

Териториалният въпрос остава сред основните пречки пред преговорите. Москва настоява украинските сили да се изтеглят напълно от Донецка област, докато Киев категорично отхвърля подобно условие.

Европейски съветници също участваха в разговорите

В Киев се е състоял и нов кръг преговори с участието на американските пратеници, украинската делегация и представители на европейски държави.

В разговорите са участвали германецът Гюнтер Заутер, британецът Джонатан Пауъл и французинът Еманюел Бон.

Това е първото посещение на Уиткоф и Къшнър в Украйна от началото на посредническите им усилия.

След завръщането си в Белия дом в началото на 2025 г. Тръмп започна няколко кръга разговори в опит да бъде намерен изход от войната, но досега без съществен пробив.

Временно спиране на ударите по Москва и Киев

Покрай новия кръг дипломатически усилия Русия и Украйна обявиха ограничено спиране на ударите по столиците си.

Владимир Путин съобщи, че руските сили няма да атакуват Киев в продължение на три дни - от събота до понеделник включително.

Володимир Зеленски от своя страна обяви, че Украйна ще спре атаките срещу Москва за същия период.

Военните действия в останалите части на двете страни обаче продължават.

През нощта срещу неделя Русия е атакувала Украйна със 108 дрона и ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили. По техни данни по-голямата част от тях са били свалени, но са поразени 11 обекта.

Руското Министерство на отбраната от своя страна заяви, че през нощта са били неутрализирани 258 украински дрона.

При един от ударите е било засегнато предприятие в Рязан, югоизточно от Москва. Руската медия ASTRA твърди, че става дума за петролна рафинерия.

В Белгородска област двама души са загинали, а други двама са ранени при удар с дрон по автомобил, съобщиха местните власти.

Дипломатическите разговори продължават на фона на ескалиращите въздушни атаки и без видим пробив по основния спорен въпрос - териториите.