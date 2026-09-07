Тръмп поиска Ню Мексико да стане Нова Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи щатът Ню Мексико да бъде преименуван на "Нова Америка", продължавайки серията си от идеи за смяна на географски имена, предаде AFP.

"Много хора предложиха да променим името на Ню Мексико на НОВА АМЕРИКА", написа Тръмп в Truth Social.

"Това е толкова по-престижно и по-красиво за жителите на този щат, който има невероятен потенциал. Уау, обожавам го!!!", добави той.

Белият дом препубликува изображение от профила на Тръмп, на което частта "Мексико" от името на щата е зачертана и заменена с "Америка".

Според американски медии идеята първоначално е тръгнала като интернет шега.

Губернаторката на Ню Мексико: Името не подлежи на обсъждане

Предложението беше отхвърлено от губернаторката на щата Мишел Гришам.

Пред Fox News тя заяви, че името "не подлежи на обсъждане" и припомни, че то съществува много преди създаването на САЩ.

Гришам обвини Тръмп, че се опитва да отклони вниманието на американците от по-сериозни теми, сред които поскъпването на бензина.

Поредица от предложения за нови имена

Само дни по-рано Тръмп подписа указ за преименуване на езерото Онтарио на езеро "Америка" на фона на търговското напрежение с Канада.

Канада отхвърли инициативата.

Миналата седмица американският президент предложи и Ормузкият проток да бъде преименуван на "проток Тръмп".

Още в началото на втория си мандат през януари 2025 г. той едностранно преименува Мексиканския залив на "Американски залив", което беше оспорено от Мексико.

Според AFP критиците на президента виждат в тази поредица от идеи опит да се измести вниманието от по-непопулярни вътрешнополитически теми.

Рейтингът на Тръмп е на ниско ниво, а Републиканската партия се подготвя за трудни междинни избори през ноември, които ще определят контрола над Конгреса, пише БТА.