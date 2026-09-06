Илияна Йотова: Съединението прави силата, това е изстраданата българска съдба

На площад "Съединение" в Пловдив се проведе тържествената заря-проверка по повод 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Това беше и кулминацията на честванията за историческото събитие. От площад "Съединение" президентът Илияна Йотова поздрави за празника всички българи, припомняйки паметните събития от 6-и септември 1885 г.

От този ден България се връща на картата на света, каза президент Йотова, изтъквайки, че Българското Съединение е онова величаво дело, което събира въстаници, княза, политици и държавници. Нека и днес бъдем заедно, призова Йотова, защото днешното време изисква съгласие.

В своето слово президентът направи историческа ретроспекция на събитията от 6 септември 1885 година и очерта паралели със съвременните предизвикателства пред България.

Връщайки се към съдбоносното утро, в което „могъщо ура от хиляди гърла разтърсва площада пред Конака“, тя припомни огромната болка на нацията след Берлинския конгрес – разсечената родина. Йотова подчерта, че историческият акт на Съединението е доказателство за непреклонността на българите, които не приемат наложената им съдба.

„Великите сили са малки пред величието на българския народ“, заяви категорично тя пред събралите се на площада държавници, военни и граждани. По думите ѝ, тогавашните български герои не са ламтели за власт и почести, а са искали „да пишат биографията на народа и биографията на България“.

Пренасяйки уроците от миналото в настоящето, Йотова призова днешните политици и граждани да потърсят онова вътрешно единение, което е било двигател на предците ни. Тя припомни думите на проф. Андрей Пантев, че българското Съединение е „взрив на националното българско съзнание“, и пожела този взрив да бъде налице и днес, за да се превърне в „мощ, в сила, в единодействие“.

Особен акцент в речта бе поставен върху смисъла на националния девиз. „Когато четем надписа върху българското Народно събрание, че „Съединението прави силата“, това не са само букви, това не са само думи. Това е изстраданата българска съдба“, отбеляза Йотова, допълвайки, че това послание е и съвременна клетва „да бъдем заедно, да си подадем ръка, когато някой има нужда“.

В контекста на съвременната политическа и обществена реалност, словото завърши с апел за търсене на съгласие въпреки различията, за да се вземат най-добрите решения за страната.

„Аз съм убедена, сигурна съм, че можем да върнем доверието. Доверието в страната ни, доверието в държавните институции, доверието и помежду ни“, завърши Йотова. Тя изтъкна, че най-голямото богатство на държавата е нейният народ и огромният потенциал на младите хора, и призова днешните дела да бъдат достойни за една велика и горда България.

Години по-късно авторът на "Строителите на съвременна България" Симеон Радев ще напише, че това е един от най-радостните дни – ден на революция и на щастието на българския народ, подчерта президентът.

Сред присъстващите на церемонията са председателят на Народното събрание Михаела Доцова и премиерът Румен Радев, министри от кабинета,