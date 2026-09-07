Датската кралица е приета в болница

Датската кралица Маргрете е приета в болница, след като се е почувствала зле, предаде AFP, позовавайки се на съобщение на датския кралски дворец.

86-годишната Маргрете е настанена в болницата "Ригсхоспиталет" в Копенхаген. Тя ще бъде лекувана за хематом в областта на таза и леко обезводняване и се очаква да остане в лечебното заведение през цялата седмица.

Заради хоспитализацията си кралицата ще пропусне погребението на норвежкия крал Харалд Пети, което ще се състои в сряда в Осло. От датския дворец уточниха, че Маргрете е в добро настроение въпреки престоя си в болница.

Това е третата ѝ хоспитализация от началото на годината. В средата на май тя е била подложена на ангиопластика, а малко след изписването си е паднала в дома си и е получила хематом в областта на таза, заради което отново е приета в болница.

Маргрете Втора абдикира през януари 2024 г. заради влошено здравословно състояние, пише БТА.