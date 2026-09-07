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Пожар по време на сватба в ДР Конго взе най-малко 12 жертви

Десетки други са ранени

07.09.2026 | 08:45 ч. Обновена: 07.09.2026 | 08:46 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Най-малко 12 души са загинали при пожар по време на сватбено тържество в Киншаса, столицата на Демократична република Конго, предаде AFP.

Десетки други са ранени, а идентификацията на жертвите продължава.

Трагедията е станала в квартал Лингуала в северната част на града. Причините за пожара все още не са установени.

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По първоначална информация по време на сватбата не са били спазени необходимите противопожарни изисквания.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват тълпа от хора, струпана на тясно стълбище в опит да напусне горящата сграда.

В Киншаса пожарите често са свързани с дефектни или незаконни електрически инсталации, пише БТА.

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