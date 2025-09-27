Липсата на валежи и климатичните промени задълбочават безводието в България

Язовир "Луда Яна" е завършен и до няколко дни ще бъде въведен за експлоатация. Той ще осигури достатъчно питейна вода за град Панагюрище и населени места в Пазарджишка област. Това заяви в предаването "Големите последици" инж. Пламен Никифоров от Научно-техническия съюз по водно дело. В ефира той и председателят на Надзорния съвет на българския ВиК холдинг проф. Ганчо Димитров коментираха темата с безводието в страната.

„Има предварителни проучвания по проекта за язовир "Черни Осъм", които показват, че той би бил достатъчен, за да задоволи нуждите от питейна вода на населените места в района на Плевен и Ловеч”, каза проф. Гано Димитров.

Той бе категоричен, че проектът за този язовир трябва да се изпълни и чрез новите технологии би могъл да е готов до 3-4 години.

Те коментираха и причините за проблема с безводието у нас.

"Първата причина за проблема е кризата с валежите и климатичните промени, но тя не е основна. Основна е разходът на вода и по-специално загубите на вода от водопроводните мрежи", заяви Димитров пред Bulgaria ON AIR. „Това, с което трябва да се съобразим в България при водоизточниците, е неравномерното разпределение - редуват се сухи с по-влажни години. За съжаление, сега сме вече четвърта-пета суха година. Неравномерно разпределение имаме и в сезоните. Третото неравномерно разпределение е в територията на страната - имаме водни и сухи райони", допълни инж. Никифоров.