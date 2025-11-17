Норвегия срази Италия и се класира за световното първенство

Норвегия победи с категоричното 4:1 като гост Италия в квалификационен мач от група "I" на зона Европа и се класира за финалите на Мондиал 2026. "Адзурите", които пропуснаха последните две световни първенства, ще играят бараж, оставайки на второ място в класирането с 18 точки. Норвежците завършват с пълен актив от 24 пункта на първото място и вече очакват жребия за груповата фаза на турнира в САЩ, Мексико и Канада през следващото лято.

Четирикратните световни първенци взеха аванс в резултата чрез Франческо Еспозито още в 11-ата минута, но Антонио Нуса изравни в 63-ата минута и даде началото на обрата в Милано. Тогава дойдоха миговете на звездата Ерлинг Холанд. Нападателят на Манчестър Сити беше точен във вратата на домакините в 78-ата и 80-ата минута, а в допълнителното време Йорген Странд Ларсен оформи успеха 4:1 в полза на скандинавците, които на практика си бяха осигурили класиране за Мондиал 2026 още преди началото на този двубой.

Норвегия ще играе на световни финали за общо четвърти път и за първи след 1998 година.

В другата среща от тази група Израел спечели лесно с 4:1 у дома срещу Молдова.

Дор Тургеман от дузпа, Рой Ревиво и Елиел Перец бяха точни за домакините, а Владислав Баболо си отбеляза автогол в последните минути на двубоя. Молдова игра в намален състав още от 18-ата минута заради червен картон на Сергиу Перчун.

За Израел игра бившият футболист на Лудогорец Разград Дан Битон. Израелците са на трето място в класирането с 12 точки. Молдовският отбор завършва без победа и само с точка на пета позиция.

(БТА)