Превъоръжаването на българската армия без българската отбранителна индустрия е хвърляне на едни пари в нищото

Превъоръжаването на българската армия, без участието на българската отбранителна индустрия, е хвърляне на едни пари в нищото. Това заяви директорът на завода за дронове в Самоков и съпредседател на Сдружението "Българска отбранителна индустрия" инж. Петър Георгиев в предаването "Брюксел 1". Той коментира идеята на ЕС да създаде "стена срещу дронове" след серията нарушения на европейското въздушно пространство.

"Отдавна трябваше да се обърне внимание на този проблем. Ние закъсняваме, като във всичко", каза инж. Георгиев.

По думите му продукцията на завода се продава в чужбина, а не в България.

"От години продаваме на други страни и с това издържаме нашите хора и плащаме заплати... В нашата страна от години се моля това да стане, но не се случва. Не знам по какви причини", сподели инж. Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Той коментира и неутрализирането на руските дронове, които нарушиха въздушното пространство на Полша, а след това и на други държави.

"С нашата система имаме възможност да откриваме такива безпилотни летателни апарати, стига да се управляват по радиочестотен път, без значение на каква честота работят. Ние можем да блокираме абсолютно всичко. Готови сме да противодействаме без ракети, без самолети, само с една система, която струва от порядъка на 300-400 хиляди евро. Това може да охранява граници, атомни централи, летища", категоричен беше специалистът.