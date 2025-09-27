IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дронове са забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Инцидентът е продължил няколко часа

27.09.2025 | 13:51 ч. Обновена: 27.09.2025 | 14:03 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Неидентифицирани дронове са забелязани снощи да летят над най-голямата военна база на Дания, съобщи днес датската полиция, цитирана от Франс прес.

"Мога да потвърдя, че имахме инцидент около 20:15 ч. (21:15 ч. българско време), който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха забелязани извън и над военновъздушната база" в Каруп, каза пред АФП полицейският служител Симон Скелсяер. "Ние не ги свалихме", добави той и отбеляза, че полицията не може да коментира произхода на дроновете.

Това е поредният подобен инцидент, след като през седмицата дронове бяха засечени да летят над няколко летища на страната, припомня АФП.
(БТА)

