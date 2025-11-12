Еленко Божков за ветото на Радев: Президентът бе длъжен да върне закона

Президентът Румен Радев наложи вето на особения управител на "Лукойл". Какво ще последва от това?

Бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков каза в предаването "Денят ON AIR", че в 4 точки в мотивите си днес президентът в детайли е очертал най-важното. По думите му това са разликите между измененията в закона и приетото през 2023 г., и това, което представлява германският закон, от който е взаимствано преправянето на нашия закон.

Божков подчерта, че ако Радев не беше върнал закона за преразглеждане, щеше да е лошо за имиджа ни като държава.

"Президентът е длъжен да го върне заради несъответствията. В съдържателната част нещата са трагични по отношение на ефективността. Този закон дава възможности за злоупотреби и превишаване на права", изтъкна експертът пред Bulgaria ON AIR.

Божков обърна внимание, че не са изброени лимитативно правомощията на особения търговски управител. Собственикът не може да защити по съдебен ред правата си, това му е забранено по закон, предупреди той.

Още вижте в следващото видео