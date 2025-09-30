Заплатите вървят нагоре, моралът на държавните служители надолу

Ежедневната корупция никога не е изчезвала и едва ли в близко време ще го направи. Толкова е изобретателна, че както разбираме се пращат хората да изтеглят пари от банкомата да си платят рекета", заяви бившият директор на Националната следствена служба и бивш зам.-главен прокурор Бойко Найденов в "Денят ON AIR".

"Има генезис, който поражда корупцията и това е допустимостта ѝ, които сме изградили в себе си, посочи той за Bulgaria ON AIR. "И след небивалото увеличение на заплатите работата на тези държавни служители не е добра. Ако няма обществена нетърпимост да накара службите да си свършат работата, нещата са такива, каквито ги виждаме сега", обясни Найденов.

По думите му виждаме как Комисията за борба с корупцията прави разследвания, които са на границата на закона.

"Необяснимо е защо някой служител не е изпратил делото за Благомир Коцев на прокуратурата, която 2 седмици чака делото. Ако бях в прокуратурата, щях да изискам проверка защо това не се е случило и кой е отговорен за това. Не се намери съдия, който да гледа делото. Някакъв страх обзе колегите", коментира бившият шеф на следствието. "Всеки иска да участва в организация, която оказва натиск, категоричен е той. "С оставянето на Борислав Сарафов като главен прокурор, Висшият съдебен съвет демонстрира своята позиция. За мен е неправилна, но докато не се избере друг ВСС, ще бъде така. Не съм оптимист, че и при следващите избори ще има. Явно това устройва някои от политиците", изтъкна Найденов.