Проф. Александрова за хантавируса: Рискът от разпространение е много нисък

Вирусът е тежък и няма ваксина и специфично лечение, добави вирусологът

07.05.2026 | 09:19 ч. Обновена: 07.05.2026 | 10:06 ч. 4
БГНЕС

През последните дни нашумя случаят със заразени от хантавирус на борба на круизен кораб. До момента има и три смъртни случая.

Вирусологът проф. Радостина Александрова коментира случаите и каза, че рискът от развитие на хантавирус е много нисък.

"Симптомите на вируса са различни. Заразяването идва от мишки и плъхове. То става при близък контакт, но той трябва да е продължителен”, обясни пред bTV проф. Александрова.

Вирусологът поясни, че вирусът е много тежък - няма ваксина и специфично лечение, често заболяването е смъртоносно, защото предизвиква хеморагична треска и големи проблеми с черния дроб.

Проф. Александрова даде съвети и какво да правим, ако ни ухапе кърлеж: "Винаги, когато се прибираме от парка или разходка в планината, е хубаво да се преглеждаме. Ако има кърлеж, най-важното е да не го пипаме с голи ръце".

проф. Радостина Александрова вирусолог хантавирус гризачи круизен кораб
